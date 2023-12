Antes de o Sporting rumar ao Algarve, Ruben Amorim elencou as dificuldades que os leões sentiram no «estudo» do Portimonense.

«Vamos jogar contra um treinador muito experiente, talvez a equipa mais difícil de estudar, porque todas as épocas há muitos jogadores chegarem dos Sub-23 e outros a saírem. Será um jogo muito difícil, contra uma equipa em que não sabemos muito bem o que vamos encontrar. Já jogaram com três defesas, depois com uma linha de quatro. Vamos olhar também para as individualidades.»

Sublinhando que os leões não precisam de olhar para os rivais diretos, apenas de ganhar os respetivos jogos, Amorim lembra que, nesta maratona, o que conta é o presente: «Os jogadores das equipas grandes têm obrigação de ganhar, sempre. Quando a bola sair, se o Portimonense dominar, não interessam os jogos passados, nem os golos sofridos, mas sim aquele momento.»

Na certeza de que «o campeonato vai sofrer muitas alterações», o treinador do Sporting alerta, por exemplo, para as visitas ao Rio Ave e Moreirense, além dos jogos desafiantes em Alvalade, de forma a concluir que o progresso não deve ser descurado.

Para o jogo com o Portimonense, agendado para este sábado às 20h30, os leões não irão contar ainda com o defesa central Rafael Silva, de 20 anos, que chegará proveniente do Leixões.

«Vamos esperar que ele seja apresentado. É um jogador que apreciamos e que tem caraterísticas para ser um grande jogador», garantiu Ruben Amorim.

O Sporting lidera a Liga e entra em ação um dia depois de Benfica e FC Porto.