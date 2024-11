Esta terça-feira, Ruben Amorim tornou-se no treinador do Sporting com mais vitórias (8) na Liga dos Campeões.

Numa noite com destino traçado, o Sporting venceu de forma histórica o Manchester City, por 4-1, depois de estar a perder aos quatro minutos de jogo.

Com este resultado, o atual técnico dos leões ultrapassou o registo de Paulo Bento e soma agora oito vitórias no banco do Sporting. Jorge Jesus completa o pódio com três triunfos.

De mudança para o Manchester United no dia 11 de novembro, Ruben Amorim deixa um legado difícil de bater.

Eis as oito vitórias de Ruben Amorim: