O treinador do Sporting, Ruben Amorim, foi questionado se, de alguma forma, o clube estava a ser injusto com Nuno Santos, uma vez que o esquerdino é um dos que ainda não renovou contrato, ao contrário do que sucedeu com outros jogadores campeões nacionais há duas épocas, como Pedro Gonçalves (Pote).

«Quanto ao Nuno Santos, tem de se ver de que base salarial se parte, se se parte da mesma base salarial do Pote, lembrando que lutámos pelo Nuno Santos com outro clube e isso faz com que as coisas aumentem», começou por responder na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

«A base do Inácio começou mais baixa, a base do Bragança começou mais baixa e foi aumentando e não sabem se chegou à base do Nuno ou não. O Matheus Nunes recebeu propostas de milhões e estava bem abaixo dessa base», prosseguiu Amorim.

«Não estamos a ser injustos, simplesmente vamos adequando a base do nosso teto salarial, vamos atualizando. O Pote foi o melhor marcador e tinha uma base bem mais pequena. O Nuno merece mais e vamos no futuro ver essa situação, mas isso é com o Hugo Viana [diretor-desportivo], já tenho trabalho que chegue», afirmou.

«É só para explicar que temos tudo de acordo, tentar balizar, porque acredito que o equilíbrio do grupo é em todos os aspetos, nas oportunidades de jogo, na forma de trabalhar, nas regras e na atenção salarial. Sofri muito no Benfica com isso e sei o que custa aos jogadores e nós queremos que se sintam todos importantes», concluiu sobre o caso.

Antes, Amorim tinha falado da situação de Tiago Tomás, jogador que está emprestado ao Estugarda e que tem o futuro por definir.

«Está tudo em aberto para a próxima época. Mais do que gostar do jogador, gosto da pessoa Tiago Tomás. Faremos as nossas escolhas e explicaremos, até a vocês pois não temos problema com isso», rematou.