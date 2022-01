O treinador do Sporting, Ruben Amorim, vincou este sábado que, se chegar alguém ao plantel no mercado de janeiro, será a pensar no presente e no futuro, não falando em nomes ao ser questionado pelo extremo inglês Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães. O técnico leonino só confirmou que o único que o clube desmente é o jovem avançado Vitinha, do Sporting de Braga.

«Em relação ao mercado, é o que sempre falámos: aqueles que vierem, são já a pensar no presente e no futuro. Não sei se vem alguém. O único que penso que desmentimos foi o Vitinha, avançado do Sp. Braga, para não haver mal-entendidos. Já houve no passado. Não vamos estar a comentar jogadores, a nossa ideia é melhorar o plantel e quem vier será a pensar nesta e nas próximas épocas», afirmou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, da 18.ª jornada.

Questionado ainda sobre uma eventual saída por empréstimo de Bruno Tabata, Amorim generalizou e diz que o que for feito, se for feito, será pelo que se acha ser «o melhor para o grupo».

«Em relação ao mercado, já falamos. Se perdermos algum jogador, não vou estar a comentar o que sinto sobre perder um para ter outro, seria um pouco hipócrita. Temos uma ideia clara, há alguns jogadores e o Paulinho foi exemplo disso: desde o primeiro momento que queríamos o Paulinho aqui, de certeza que acontecerá com outros. Temos uma ideia clara do que queremos e isso é o principal. Não é por perdermos ou ganharmos um jogo. É o nosso caminho: olhar para formação, jogadores com fome e talento, vamos tentar de acordo com as necessidades, mas estou satisfeito com o grupo. Todos os jogadores deram uma grande resposta e estou satisfeito com o plantel e dão-me completa garantia para o resto do campeonato», rematou.

O Vizela-Sporting joga-se a partir das 18 horas de domingo. Fábio Veríssimo é o árbitro da partida, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.