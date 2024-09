O golo de Zeno Debast diante do Lille, durante esta semana, está nomeado para melhor golo da jornada inaugural da Liga dos Campeões. Um grande remate fora da área, colocado mesmo ao ângulo direito da baliza contrária.

Este golo chega após algumas críticas feitas ao central por erros defensivos. Amorim pede que o jogador mantenha os pés no chão:

«No Debast, o importante para mim é que foi um bom momento, mas já passou. O que vai ajudar o Zeno é sentir estes bons momentos, tal como os maus, e esquecer isso rapidamente. Não perdeu praticamente quase passe nenhum nestes dois últimos jogos», começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão ao AVS.

«Não temos muitas soluções portanto é manter-se com a cabeça no lugar. Ele precisava deste golo mas também de sentir o jogador que é. Ele não teve um mau momento, teve uma má interceção que se tornou um mau momento. Não psicologicamente, não se deixa ultrapaassar, não perde a bola, é forte nos duelos e ainda por cima faz golos, quero que continue esse momento», disse o treinador do Sporting.

Zeno Debast chegou ao Sporting no mercado de verão, vindo do Anderlecht, por 15 milhões de euros e meio.