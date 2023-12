Foi com bom humor que Ruben Amorim comentou a exibição de Marcus Edwards na passada quinta-feira, no empate do Sporting em casa da Atalanta.

O extremo inglês esteve em dúvida para a partida, depois de ter sofrido um aparatoso acidente de carro na véspera, mas entrou na segunda parte e fez o golo do empate.

«Sim, eu acho que sentiu [o acidente], mas os jovens de hoje em dia às vezes exageram. Até lhe ofereci o meu carro para ver se tem outro acidente, pela forma como entrou desbloqueou o jogo completamente», brincou o técnico dos leões.

«Ele estava feliz com o aniversário, o acidente foi um susto, apresentou-se bem e pensamos que poderá ser utilizado», continuou, ele que falou à margem da antevisão ao encontro diante do Gil Vicente.

O treinador da equipa verde e branca comentou ainda o alegado interesse de outros clubes em Diomande: «Já tivemos outros casos, depende das características, as pessoas que estão à volta dele têm mais influência do que o treinador. Somos muito claros, só a cláusula, e portanto não foge muito disso.»

«Os centrais têm muita qualidade e andam sempre a rodar e se distrair-se, poderá perder o lugar na equipa. Conhecemos os jogadores que vamos buscar e isso também entra nas contas quando vamos contratar jogadores. Espero que continue a ser jogador do Sporting por alguns anos», concluiu.