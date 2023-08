Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Vizela no Estádio José Alvalade (jornada 1 da Liga 2023/24):

[Gyökeres fez dois golos e sofreu algumas faltas duras. Teme que isso possa vir a ser um problema durante a época?]

«Não vou estar a comentar. Desde que não marquem faltas a ele porque ele se encosta muito aos centrais, já fico descansado. Sei que vai acontecer de certeza no campeonato, mas se não fizerem, já fico descansadinho»

[Com Gyökeres a equipa joga de forma mais direta e tem mais olho para a baliza contrária?]

«Principalmente quando está baixa, a equipa arrisca mais nele. E ele também proporciona isso, porque parece nunca estar cansado. Podemos jogar com duas formas. Dá-nos alguma agressividade no espaço, torna a equipa mais forte nesse momento.»

[Sobre a adaptação de Geny Catamo à ala direita. Foi titular e saiu na segunda parte]

«Tirei-o porque senti que já estava cansado e porque não tínhamos controlo do jogo. Ele quando tem a bola quer ir sempre para a frente.

Gostei muito da exibição dele. Está muito mais adulto e é bom às vezes os jogadores rodarem um bocadinho. Mesmo não jogando muito, ganham outra maturidade. Estou muito satisfeito com o jogo dele.

Ele vai melhorar bastante. Mas o talento, a velocidade e todas essas características, está tudo lá. Vamos melhorá-lo.»