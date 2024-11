Os jornalistas ingleses insistiram bastante para que Ruben Amorim falasse em inglês na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City, mas o treinador do Sporting respondeu sempre em português. No final, em jeito de brincadeira, até prometeu responder em inglês a uma questão, caso vencesse os «citizens» esta terça-feira.

Contudo, na flash interview à TNT Sports, Amorim falou durante cerca de cinco minutos e já mostrou o seu nível de inglês aos adeptos do Manchester United. O técnico admitiu que tem lidado com vários sentimentos recentemente.

«Como tem sido a semana? Muito dura. A melhor e pior semana da minha vida. Não tenho outra forma de o explicar. Muito duro porque vou deixar um lugar muito bom, mas vou para um dos melhores clubes do mundo», disse o treinador português.

Amorim considerou que o Manchester City é «a melhor equipa do mundo» e tem «o melhor treinador», embora entenda que seja «difícil» para os adeptos dos «red devils» ouvir isso.

O treinador do Sporting também explicou que a competitividade da liga inglesa foi determinante para rumar a Old Trafford.

«Sei, até pela minha experiência como jogador, que nesta vida temos de mudar o nosso ambiente várias vezes, mas sou muito emocional na relação com os jogadores e o staff. Tenho uma conexão com eles. Essa parte vai ser dura, mas a outra parte de ser o último jogo não é especial. Ir para outro sítio é a vida de um treinador e um jogador», frisou.

«Os melhores treinadores e as melhores equipas estão em Inglaterra. Vai ser um mundo diferente, porque em Portugal tens três equipas e, depois, muitas semanas em que tens jogos difíceis, mas que controlas. Lá, é um mundo diferente e preciso disso enquanto treinador agora. Se estou à espera de desafios como este com o Manchester City todas as semanas? Talvez não», disse ainda.

Amorim também garantiu que não está preocupado «em mostrar algo aos adeptos ingleses ou à imprensa» diante do Manchester City. Além disso, comentou a saída de Hugo Viana para os «citizens».

«Espero ajudar a melhorar o Manchester United. O Viana vai fazer o mesmo, mas é difícil melhorar o Manchester City neste momento. Mas escolhi o meu caminho», finalizou.