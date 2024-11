De malas feitas para Manchester, Ruben Amorim respondeu tanto à imprensa portuguesa como à inglesa após o triunfo sobre o Manchester City, por 4-1, em Alvalade. O treinador esteve sob muita atenção dos meios de comunicação britânicos não só pela vitória como também por ser o próximo técnico do Manchester United.

Em entrevista à TNT Sports, Amorim disse algumas das coisas que referiu na conferência de imprensa - que o Sporting teve sorte, que não pode defender desta forma no Manchester United e que todos no Sporting mereceram aquela vitória, desde a direção até aos jogadores.

Mas também falou sobre Viktor Gyökeres. Questionado se está «tentado» a levar o sueco consigo para Manchester, Ruben Amorim mudou de expressão e disse que não pode fazer «piadas» com isso.

«Não posso ser engraçadinho neste momento. Se começar a fazer piadas sobre isso posso ter problemas, porque esta é a minha cidade, é o meu país. Vou respeitar que o Gyökeres fique até ao final da época e depois a sua vida vai para outro lado... talvez», diz Ruben Amorim.

"It was written."



Rúben Amorim on a special European night for Sporting, his next challenge in Manchester and Gyökeres' future 👀



🎙 @Becky_Ives_ pic.twitter.com/ymRNAfq0GS