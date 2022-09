O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Portimonense (4-0), em jogo da sexta jornada da Liga:

[Sporting está no mesmo patamar dos rivais?] «O ambiente é diferente com as vitórias, mas a forma de controlar o adversário está igual aos jogos com o Desp. Chaves e no Dragão. O momento está parecido, está no mesmo patamar. Estamos é com mais confiança. O Benfica ainda não vi jogar, com esta quantidade de jogos, só tenho visto os nossos jogos. Enquanto clube, ainda estamos longe dos nossos rivais, mas estamos a caminhar para lá. É o nosso projeto. O FC Porto é campeão nacional, tem mais pontos que nós, portanto é mais forte que nós.

Achei a equipa cansada em alguns momentos, mas controlou bem, soube disfarçar isso. O primeiro golo também ajudou, não precisámos tanto de acelerar. Se o 0-0 durasse mais tempo, íamos cansar-nos ainda mais. Nota-se que há jogadores que estão habituados a jogar muito, o Trincão e o Pote estavam frescos. O Morita senti-o mais cansado. Mas a exibição foi madura dada o momento em que estamos. Foi uma boa exibição, mas acho que já fizemos outras exibições consistentes.»