O treinador do Sporting, Rúben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Portimonense, por 2-0, em jogo da terceira jornada da Liga:

[Impacto emocional após derrota com o LASK Linz] «Foi uma derrota dura, saímos de uma competição, mas eu volto a dizer que o resultado [1-4] não reflete aquilo que se passou em jogo. Esta equipa sentiu muito este resultado e precisa de toda a gente à volta deles. Entendo a divisão que há no Sporting, entendo tudo o que passa à volta, entendo que o treinador jogou muitos anos naquele lado e às vezes é difícil algumas pessoas entenderem essa parte, mas estes rapazes precisam da ajuda deles, porque são miúdos formados no Sporting. Eles sentiram a derrota, mas, talvez pela idade e pela forma de estar e com [a experiência] dos ‘capitães’, a forma como se agarram uns aos outros é relevante para o clube. É uma imagem forte, uma imagem boa e um bom exemplo para o nosso clube.»

[Reforços] «Hoje queria realçar o trabalho desta equipa, o sacrifício que eles fizeram depois do jogo de quinta-feira com pouco tempo para recuperar. Realçar a entrada do Tabata, que praticamente não treinou com a equipa e entrou bastante bem. Eu falarei no fim do mercado. Aí terei uma palavra a dizer. Como ainda não terminou, não vou estar aqui a falar. Tudo pode acontecer e não quero estar a dizer aqui uma coisa e amanhã acontecer outra. Não é bom para mim.»