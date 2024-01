O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sp. Braga (1-0), na meia-final da Taça da Liga:

«Para o clube em si, acho que é notório, equipa, adeptos, toda a gente está desesperada para vencer. Termos menos uma competição, mas ainda temos mais títulos para disputar. É obrigatório e vai ser obrigatório ganhar títulos este ano, não vamos fugir a isso. Mas ganhando esta competição não mudaria nada, apenas o ambiente seria diferente, mas a pressão é a mesma, queremos ganhar tudo.

[Títulos são importantes também por causa do lado financeiro?] Tem reflexo em tudo. Financeiramente o Sporting está bem orientado. A minha parte não é financeira. Preocupei-me mais quando chegámos cá porque sabíamos que precisávamos de dinheiro para fazer as coisas que estamos a fazer, mas neste momento não tenho qualquer tipo de problema com isso. Estamos desesperados porque é um clube grande e queremos vencer. Quando a bola começar a rolar no próximo jogo nós controlamos a nossa história outra vez.»