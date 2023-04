Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Famalicão por 2-1 em Alvalade:

[Nunca deixou cair o Esgaio e ele estreou-se neste domingo a marcar pelo Sporting]

«Não lhe vou dar um abraço porque acho que ele fez o trabalho dele. Da mesma maneira que estou sempre a defendê-lo porque acho que ele tem qualidade para jogar no Sporting, tem características diferentes. Apanhou um rapaz que é um fenómeno na posição dele. Mas agora sempre que ouvimos notícias do Porro, parece que estão a falar do Esgaio em Inglaterra. O futebol é mesmo assim. O Porro tem de saber que é um grande jogador e o Esgaio também tem de saber. Fez um jogo normal dentro da qualidade dele. (…) Não lhe vou dar abraço nenhum e não vou dar um abraço a ninguém porque eles não jogaram bem. Vou-lhes dar folga e depois vamos voltar ao trabalho. Mas fico feliz pelo Esgaio, porque é um rapaz que merece e só quem trabalha da maneira como ele trabalha consegue recuperar como ele recuperou. Às vezes estamos com grandes trabalhos e é a forma como ele corre e como acredita. Fez somente o trabalho dele.»

[Morita marcou o sexto golo da época pelo Sporting. Igualou o total de golos marcados em todas as outras épocas da carreira. Capacidade ofensiva faz como que olhe mais para ele como um médio mais adiantado ou pondera recuá-lo para colmatar uma eventual saída de Ugarte no final da época?]

«O Morita pode jogar lá. A saída do Ugarte nem vou comentar. Ele é se calhar o melhor jogador a jogar com os dois pés e na construção. E pode às vezes jogar lá. Adorava dizer que vi que ele ia marcar muitos golos, mas não.

Ele é simplesmente muito bom entre linhas. Foi algo que fomos descobrindo obrigatoriamente até porque o Matheus saiu e ele adaptou-se muito bem aquela posição.

Se formos ver, todos os jogadores à volta do avançado marcam muitos mais golos do que é normal. Vamos ver se dá um forcing no avançado e se o Youssef e o Paulinho começam a fazer tantos golos, porque acredito que vamos melhorar nesse aspeto.