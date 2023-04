Desde 12 de fevereiro (derrota com o FC Porto no Dragão por 2-1) que o Sporting não perde qualquer jogo oficial.

De lá para cá, os leões ultrapassaram duas eliminatórias da Liga Europa, uma delas fazendo cair em Londres o poderoso Arsenal, e somaram cinco vitórias seguidas na Liga.

Ruben Amorim reconheceu que a equipa atravessa um bom momento depois de uma entrada em falso na época que comprometeu as aspirações de lutar pelo título de campeão nacional, mas avisou: «Estamos a levantar-nos outra vez e há que não descuidar disso. Temos de lutar todos os dias por este momento.»

E o próximo dia, esta quarta-feira, traz jogo no Minho. «O Gil Vicente é uma equipa muito bem preparada, com dinâmicas muito boas e vai ser um excelente jogo para testar essa consistência. Mas o grande objetivo é voltar a ganhar e manter esta forma de jogar, com qualidade ofensiva e principalmente com consistência defensiva. Sabendo que, mais uma vez e temos sempre os exemplos do passado, também vínhamos em boas séries quando tivemos um problema num ou noutro jogo que nos custou claramente a época no campeonato. É ter noção disso e irmos confiantes para o jogo. Estamos claramente preparados», apontou.

Amorim recordou as dificuldades numa fase inicial da época que acabaram por deixar o Sporting longe dos objetivos internos. A começar pela saída de Matheus Nunes e o obrigatório processo de transformação da equipa motivado depois, também, pela saída de Porro. Mas também reconheceu que faltou algo mais. «Acima de tudo, não fomos consistentes no início. Entrámos numa velocidade de cruzeiro porque ganhávamos muito nas temporadas anteriores e faltou-nos um bocadinho a fome de querer ganhar sempre. Temos de fazer crescer isso no nosso clube e quando acordámos para esse problema tivemos dificuldades porque estávamos sempre a levar pancadas. E empurrou-nos um bocadinho para baixo.»