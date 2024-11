Ruben Amorim mostrou-se «muito feliz» por vencer o prémio de melhor treinador dos meses setembro/outubro da Liga, antes de rumar ao Manchester United.

«É bom sinal receber este prémio, quer dizer que os jogadores estiveram bem e que ganhámos os jogos. Sei que a concorrência é grande, porque há equipas a ganhar muitos jogos e a jogar muito bem», referiu o ainda treinador do Sporting aos canais de comunicação da Liga.

«Estou muito feliz por despedir-me com mais um prémio», acrescentou.

Neste período, o técnico de 39 anos teve um registo 100 por cento vitorioso, depois de triunfar frente ao Arouca, AVS, Estoril Praia, Famalicão e Casa Pia.

Amorim orienta este domingo o último jogo como treinador do Sporting, na deslocação ao terreno do Sp. Braga. A partir de 11 de novembro é oficialmente treinador do Manchester United.