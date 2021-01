Líder do campeonato e com a Taça da Liga no «bolso», o Sporting vive um dos melhores momentos do seu passado mais recente.

Ainda assim, o técnico dos leões, Ruben Amorim, reconhece que a equipa ainda tem de melhorar, apesar de admitir que os seus jogadores têm sido muito competentes.

«Olham para a equipa do Sporting e obviamente temos falhas em certos momentos, mas temos conseguido vencer. Não me lembro de um jogo em que que adversário fosse assim tão superior a nós. Quando jogámos mal, por exemplo contra o Belenenses, conseguimos ganhar: aí tivemos estrelinha, mas o resto é muito do trabalho da equipa», afirmou.

«Os jogadores sabem que não está tudo bem, mas há que realçar o que temos feito, são muitos jogos para se falar só em estrelinha. A mim não me causa confusão [falarem da estrelinha], quanto mais andarem distraídos, melhor. Mas é um misto de tudo e há muita competência. E o espírito da equipa é um fator muito importante», prosseguiu.