Tiago Ilori, Bruno Gaspar, Ristovski, Lumor e Rafael Camacho: cinco jogadores que já integraram a equipa principal do Sporting e, neste momento, trabalham na equipa B dos leões à espera de colocação.

Ainda assim, não é líquido que não possam vir a ser opções de Ruben Amorim no futuro. Isso mesmo garantiu o técnico, esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional.

«Em relação aos que estão na equipa B, têm de estar preparados, casos sejam chamados ou não. Se o Sporting entender, têm de estar disponíveis para ajudar o clube. Temos o nosso plantel neste momento, mas ninguém sabe o dia de amanhã.

Confrontado com o alegado interessado em Matheus Reis, do Rio Ave, Amorim focou-se no plantel que tem às ordens: «Temos falado sobre o mercado. Isso é com a estrutura do clube. Conto é com os jogadores que tenho, estou muito satisfeito eles.»