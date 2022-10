O treinador do Sporting, Ruben Amorim, explicou esta sexta-feira o que quis dizer quando afirmou que «a culpa não vai morrer solteira», após a eliminação na Taça de Portugal, diante do Varzim (da Liga 3).

«Tenho a responsabilidade da equipa do Sporting, sei a equipa que represento e a culpa será sempre minha no fim do campeonato. Esteja aqui um dia, dois ou três anos, serei sempre o responsável. Se mantivermos esta falta de resultados serei o responsável. Se tiver de seguir em frente, sairei porque foi esta a exigência que metemos no clube, é assim que quero funcionar aqui e foi isso que quis dizer», comentou na antevisão ao jogo com o Casa Pia.

«Peço desculpa se deixei no ar que os responsáveis poderiam ser outros, não foi justo. A responsabilidade é minha, foi isso que quis dizer. Isto ainda não acabou, temos muito para fazer e há muito para ganhar. No final de contas, não há problema, farei a minha avaliação», acrescentou.

