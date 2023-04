Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o empate com o Arouca em Alvalade:

[Porque é que Nuno Santos saiu quando estava a ser dos melhores do Sporting? O que faz de errado para ser tantas vezes substituído?]

«São opiniões. A meu ver, a razão é muito simples. Não estávamos a conseguir chegar à linha de fundo para cruzar. Onde tínhamos espaço era a vir para dentro e a cruzar. Como o Nuno não tem pé direito, estava a sentir dificuldades.

O Nuno é capaz de ser dos mais utilizados da equipa. São opções do treinador que nem sempre vão ao encontro do que as pessoas pensam. Faz parte do nosso trabalho fazer aquilo que pensamos que é o melhor para a equipa. O meu objetivo é, obviamente, ganhar todos os jogos. Já tive várias decisões com as quais as pessoas não concordam, mas eu vou sempre pela minha cabeça e sei que quando não se ganha todas as decisões são erradas.»