Ruben Amorim conta com o reforço Morten Hjulmand para o Casa Pia-Sporting desta sexta-feira, agendado para Rio Maior. O técnico leonino assumiu que o interesse no dinamarquês era antigo, e entende que este complementa as opções já disponíveis.

«É um jogador que andávamos atrás há algum tempo. Tem características complementamente diferentes dos nossos médios, complementa muito bem os nossos médios, e é mais um para ajudar uma época longa. Não podíamos estar mais satisfeitos com as opções que tenho», refere Amorim.