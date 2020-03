Antigo jogador do Benfica, Rúben Amorim já assumiu várias vezes uma ligação sentimental ao emblema encarnado que vem da infância. Agora apresentado pelo rival, Sporting, o técnico garante que há um fanatismo ainda superior.

«Sou um profissional de futebol, fanático por ganhar. Aqui há umas semanas dei esse exemplo com todos os clubes aqui em Portugal. Defendo esta casa como defendo o Casa Pia. O meu empenho e a minha forma de ser é igual. No Casa Pia, no Braga B, no Braga e aqui. Sei a grandeza deste clube, não escondo o meu passado. Fui adversário várias vezes, e assim também percebemos a grandeza dos clubes. Ninguém aqui quer mais ganhar do que eu», referiu.

