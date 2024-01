O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sp. Braga (1-0), na meia-final da Taça da Liga:

[Era a competição mais fácil para vencer?] «Obviamente que era mais fácil porque faltam apenas dois jogos. Mas não há essa de se ganhássemos a Taça da Liga então podíamos descansar. Queríamos algo muito importante para o clube, dissemos isso. Mudaria o ambiente, era um título e ajudava os jogadores. Mas nesse aspeto não mudaria nada nem haveria um relaxamento. Queríamos uma coisa muito óbvia desde o primeiro dia e vamos atrás dela um bocadinho desesperadamente.

[Equipa tem estofo para ser campeã?] Vamos ver no fim. Têm de olhar para os factos: olho para os jogos deste ano e não consigo dizer um em que não fomos melhores e merecêssemos perder, tirando a Atalanta na primeira parte. Sinto que fomos sempre melhores. Podíamos estar a falar de um jogo diferente, o Sp. Braga a atacar e nós a fazermos um golo, e já diziam que o Sporting tinha estofo. Sinto a equipa com estofo. No fim vamos ver. Em nenhuma fase do jogo podemos considerar que o Sp. Braga esteve melhor. Acho que isso também é um facto. Não é tao palpável, não vale de nada, mas ajuda-me a preparar o futuro.»