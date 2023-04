Utilizado nos últimos minutos na receção ao Arsenal, Fatawu Issahaku foi forçado a falhar a «final four» da Youth League e não pôde ajudar o Sporting na Suíça, diante do AZ Alkmaar.

Ruben Amorim explicou este domingo, em conferência de imprensa, que, após o hat-trick do ganês diante do Ajax na prova europeia de juniores, pensou que o extremo desse uma resposta afirmativa na equipa A, mas ainda demonstrou dificuldades.

«Se estivesse na mesma situação, faria da mesma maneira. Começou a crescer na equipa B e depois na Youth League. Utilizei-o naquele jogo porque o meu pensamento não foi: “Vou poupá-lo neste jogo porque não o vou utilizar mais”. Depois, tem a ver com a forma como temos os nossos jogos, como o Fatawu treina, como se adapta à nossa ideia, se ele acelerou de uma forma… com o Ajax jogou muito bem, mas depois vem para a nossa equipa e tem de pensar o jogo de forma diferente, não pode ser só com aquela potência que ele demonstrou ser muito mais forte do que os miúdos do que o Ajax. Quando veio para o nosso treino teve mais dificuldade e, tudo o que apresentou com o Ajax, regrediu um bocadinho na nossa equipa», começou por dizer na antevisão à visita ao Vitória de Guimarães.

«Faria a mesma coisa. Se tivesse uma bola de cristal que me dissesse: “Não vou pôr o Fatawu porque ele durante estes treinos e este tempo não vai ter espaço outra vez”, obviamente que o faria para ajudar o Filipe Cellikaya, porque estou sempre a prejudicá-lo, seja na equipa B ou na Youth League. Naquele momento, na minha cabeça foi: “Ele está a responder muito bem na Youth League”. Toda a gente viu o jogo com o Ajax e disse: “Este miúdo está aqui a mais”. Foi a minha sensação e tentei transportá-lo mais cedo», vincou.

«Mas, se durante os treinos, pensamos que ainda não dá, que o Marcus [Edwards] está muito bem como viram no último jogo, temos o Trincão para ali, temos o Arthur que faz aquela posição, ele treina, dou-lhe espaço, mas ainda tem dificuldade em ultrapassar os outros, porque ainda há essa gestão, tem de haver mérito. Se houvesse isso, geria de outra forma, mas foi o que me pareceu. Na altura, foi o que me pareceu, não foi para utilizar aqui e, amanhã, já não o utilizar. Amanhã, quero mais, mas acabou por não acontecer», rematou.

Amorim considerou aidna que os jovens leoninos «deram uma grande resposta», apesar de terem perdido com o AZ na meia-final da Youth League.

«É importante olhar para a diferença da equipa ao longo da competição, ao contrário de outras equipas que mantiveram a base», lembrou.

«Têm de crescer como jogadores e esquecer os resultados. O objetivo deles é serem jogadores da equipa principal e estão num bom caminho», acrescentou.