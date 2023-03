O treinador do Sporting, Ruben Amorim, defendeu este sábado que o objetivo com os jogadores da formação não é ganhar a Youth League, mas sim formar jogadores para a equipa principal, em alusão à situação do ganês Fatawu, que por ter entrado nos minutos finais ante o Arsenal, para a Liga Europa, já não vai poder mais alinhar na competição jovem da UEFA, na qual os leões estão nos quartos de final.

Um impedimento que surgiu depois de Fatawu ter brilhado na goleada ao Ajax, por 5-1, nos oitavos de final da Youth League, com um hat-trick. Nesse sentido, Amorim garantiu que tinha conhecimento da regra e, a propósito do objetivo que defende sobre os jogadores da formação, deu o exemplo do central Gonçalo Inácio, que é «o jogador que é» e nunca disputou essa prova.

«Na minha cabeça, eu tinha de por um jogador. Foi claro, era o Fatawu que ia para jogo, Eu sabia da regra, obviamente. Para a Youth League já sabíamos isso, estava planeado com Fatawu, sem Fatawu. Na minha cabeça, a formação não está lá para ganhar a Youth League. Tem obrigação de lutar, mas a ideia da formação é meter jogadores na equipa A. O Fatawu jogou muito bem na Youth League, teve oportunidade na A. Não pode ir à Youth League? Joga o Afonso Moreira, temos outros jogadores», começou por dizer, em conferência de imprensa, este sábado.

«A formação é para formar jogadores para a equipa principal e olhámos para quem ganhou a Youth League, em Portugal: Benfica e FC Porto. Quantos jogadores tiraram de lá? Esse é o grande objetivo dos clubes. Ganhar uma Youth League é muito bom para formação, as pessoas olham muito para os resultados. Eu, como treinador, é: quantos jogadores o Sporting meteu na equipa principal? Vendeu por quanto? Ficaram quantos anos? O Inácio, o jogador que é, nunca jogou a Youth League. O que é que interessa jogar a Youth League? Portanto esse é o meu pensamento: a formação não está lá para ganhar a Youth League, está lá para lutar pelos títulos, mas o principal é: a formação já ganhou quando o Fatawu, em vez de ganhar a Youth League, jogou com o Arsenal, para mim é muito claro isso», finalizou.

O Sporting-Boavista tem apito inicial agendado para as 20h30 de domingo. João Pinheiro é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.