Depois de comentar as contratações de Paulinho, Matheus Reis e João Pereira, Ruben Amorim falou sobre as saídas de Borja e, sobretudo de Sporar, jogadores que rumar ao Sp. Braga. O técnico dos leões considerou que a equipa ficou mais «preenchida» após o fecho do mercado:

«A culpa em relação ao Sporar também passa um bocadinho pela ideia do treinador. Sempre deu tudo e merece toda a sorte do Mundo. É triste deixá-lo ir. Vai também para grande clube, um grande abraço para ele assim como ao Borja.

Mas entendemos que precisamos de jogador com outras características e o futebol é mesmo assim. Uns ficam e outros vão. Desejo-lhe toda a sorte do mundo, não muita porque assim, se começa a fazer muito golos, complica-me a vida.

Preenchemos mais o nosso plantel. Está mais diverso, temos mais opções, formas de jogar e o Paulinho dá-nos isso. Podemos jogar por vezes de forma diferente.»