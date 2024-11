No meio da preparação para o último jogo pelo Sporting, Ruben Amorim também vai pensando na vida. No que ficou para trás e no novo desafio que o aguarda a partir de segunda-feira.

E neste sábado, quando deixava a Academia Cristiano Ronaldo após orientar o último treino como treinador dos leões, Amorim teve uma sensação diferente.

«Foi estranho sair hoje da academia, porque sei que não vou voltar lá. Não arrumei o escritório e vão-me enviar as coisas. Não quis fazer isso. Não sou muito de me despedir de toda a gente na academia. Também não sou muito bom em despedidas, acho muito estranho», disse na conferência de antevisão ao jogo com o Sp. Braga.

«Foi estranho porque foram quase cinco anos a ir todos os dias para o mesmo sítio. É muito estranho sair de lá de carro e saber que não volto. Acima de tudo, sinto que dei o máximo. Ainda não acabou: posso sair de uma maneira muito boa ou só boa, se não ganharmos o jogo. Mas vivemos coisas inesquecíveis. O sentimento que levou é de muita felicidade e de dever cumprido», concluiu.