O treinador do Sporting, Ruben Amorim, considerou que a equipa e os jogadores estão «mais preparados» e que a paragem competitiva provocada pela realização do Mundial 2022, apesar de ter havido jogos da Taça da Liga, foi benéfica para os leões.

«A equipa está mais preparada, os jogadores mais preparados. Foi melhor esta paragem do que a pré-época, a verdade é que tivemos algumas mudanças na pré-época e jogámos muito e treinámos pouco. Portanto, vamos fazer essa avaliação. Correu bem, mesmo com poucos jogos nesta paragem, treinámos bem e melhorou a equipa», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, da 15.ª jornada da I Liga (domingo, 18 horas).

«Depois, porque o Pote adaptou-se bem e tínhamos algumas dificuldades, às vezes, para jogadores no meio campo e o Pote pode ser uma opção ali. Podemos usar jogadores diferentes na frente. O Paulinho está melhor, a defesa está melhor, estamos mais intensos contra qualquer equipa. No início da época, não. Contra uma equipa era uma coisa, contra outras deixávamos andar um bocadinho. Não porque eles quisessem, mas porque o Marcus não tinha a intensidade que tem hoje. E houve jogos em que a bola batia em todo o lado e não entrava e, contra o Sp. Braga, no primeiro canto – não era canto – o Paulinho ia cabecear para fora, a bola bateu no Fabiano e foi para a baliza. Estamos mais preparados e depois precisamos dessa pontinha de sorte», considerou, dizendo que é bom para o campeonato o que Casa Pia e Sporting de Braga estão a fazer.

«Eu olho sem dúvida com agrado, obviamente não nos ajuda, mas o que queremos é um futebol mais forte, com ritmo diferente e assim já fazemos até boas campanhas na Europa, se aumentarmos o nosso rendimento. Com a qualidade humana que há e a forma como se trabalha em Portugal, é sempre bem vindo o aumento da qualidade, também os direitos de transmissão vão ser de forma diferente e isso poderá ajudar o campeonato. Eu, como treinador, acho que isso só vem ajudar as equipas. O Casa Pia está bem, o Braga tem um passado deste tipo de resultados, o Sporting é que não está ao nível que deve. Portanto, estou preocupado com a nossa equipa, nós deveríamos estar melhor, ter mis pontos e vejo com agrado equipas com bons treinadores que estão a fazer um excelente trabalho. O Artur Jorge está a fazer um grande trabalho e vê-se pelos golos que marca, os que não sofre, o Filipe Martins também, num clube que subiu, que está a apostar. Acho que vai haver esse crescimento, porque cada vez mais há mais investidores e penso que vai passar por aí o futuro», respondeu.