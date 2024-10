O treinador do Sporting, Ruben Amorim, confirmou o regresso do uruguaio Franco Israel à titularidade nos leões, no jogo ante o Sturm Graz, depois de o bósnio Vladan Kovacevic ter sido titular em Portimão na sexta-feira, no jogo da Taça de Portugal.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 3.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, Amorim disse que a «diferença não está no jogo de pés», mas sim na «sorte» e no «contexto». O técnico lembrou mesmo Antonio Adán para falar da situação atual de Israel.

«Em relação à baliza vai jogar o Franco. A diferença não está no jogo de pés, a diferença está numa situação chamada sorte. E chamada contexto. E a verdade é que o Vlad [Kovacevic] lesionou-se e o Franco agarrou o lugar. Já aconteceu isso no ano passado e senti que o Franco teve um crescimento tal que eu não poderia estar a fazer o mesmo que fiz no ano passado, quando o Adán se lesionou uma ou outra vez - não no fim da época - por poucos jogos e eu voltei a trocar porque entendia que o Adán deveria ser o titular», disse.

«Neste momento acho que o Franco está preparado, surgiu a oportunidade, agarrou o lugar e vou deixar o Franco viver com tranquilidade, porque com os guarda-redes é uma situação específica. O Vlad, fomos a Portimão e não teve uma vez que se mandar para o chão e não tem muito por onde se mostrar, mas obviamente que fez o seu jogo de pés. Sacou duas bolas em dois contra-ataques, é muito importante e é uma grande característica que ele tem, a capacidade de sair às bolas e jogando subido. Está a crescer bastante, está a trabalhar com o Vital e diria que é um bocado de sorte, é a vida dos jogadores e, neste momento, o Franco vai para a baliza e tem estado em bom plano», concluiu Amorim.

O Sporting soma quatro pontos na fase de liga da Champions, depois de ter ganho ao Lille (2-0) e de ter empatado na visita ao PSV Eindhoven (1-1). Nos dois primeiros jogos, os austríacos perderam ante o Brest, em França, por 2-1. Depois, perderam em casa ante o Club Brugge, da Bélgica (0-1).

O Sturm Graz-Sporting está marcado para as 20 horas de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.