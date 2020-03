O treinador do Sporting, Rúben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Desp. Aves, no José Alvalade, para a 24.ª jornada da Liga 2019/20:

«O Francisco [Geraldes] é um criativo, se vai jogar mais ou não depende da semana dele. Se tiver uma semana melhor que os outros, vai. Entrou para ser um médio, ele no banco era dos médios mais ofensivos e foi para isso que ele entrou. Fiquei muito satisfeito porque ele entrou com muita vontade. É mais um a contribuir para a ideia do grupo.»