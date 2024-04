O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após o triunfo em casa frente ao Vitória de Guimarães (3-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[É o passo que tinha de dar rumo ao título?] «Sim, era quase obrigatório vencer este jogo, também para precisarmos de menos vitórias para o título. Fomos muito competentes, a partir dos 20 minutos começámos a ter outra capacidade. Fizemos os golos e na segunda parte controlámos. Não deixámos o Vitória criar perigo, bom sinal. Vitória claramente justa.

[Primeiro golo desbloqueou o jogo?] Sim, tínhamos mesmo de jogar com o Hjulmand e o Daniel Bragança, mesmo que estivesse apertado. Com o desenrolar do jogo, ficou mais fácil, houve mais espaço.

[Regresso de Gyökeres aos golos] Felizmente para todos e principalmente para ele. Temos ganhado mesmo com a seca dele, não há que stressar com isso. A equipa fica muito feliz e sei que Viktor está ainda mais feliz.

[Trocas de posição entre Geny Catamo e Trincão] Eles sabem que têm de preencher os espaços, não foi algo que tivesse dito. Não foi indicação específica.

[Sobre o jogo com o FC Porto] O importante é que mantivemos a vantagem e queremos ganhar. sendo na casa do FC Porto é mais um teste para nós, para vermos o crescimento da equipa. Vamos jogar para ganhar.»