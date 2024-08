O treinador do Sporting, Ruben Amorim, garantiu a titularidade do avançado sueco Viktor Gyökeres na Supertaça ante o FC Porto (sábado, 20h15, em Aveiro), embora acredite que o goleador precise de mais do que um jogo para entrar no «ritmo» que se lhe conhece.

«Gyökeres está a cem por cento fisicamente, mas acho que ainda vai precisar de um jogo ou dois para aguentar aquele ritmo que ele tem e a verdade é que ele esteve algum tempo parado. Vai jogar e ser titular e enquanto tiver gás vai jogar», afirmou, em declarações à RTP, antecipando a época ao falar das mexidas no plantel.

«É difícil de prever a época, adaptámo-nos bem na pré-época, mas nos momentos difíceis olhávamos para o Seba [Coates] e ficávamos mais calmos. Agora não há o Seba e outros jogadores vão ter de aparecer. É o crescimento do clube, perdemos o Neto e o Paulinho também. Pote e Inácio, muito jovens no Sporting, mas sabem o que é ganhar títulos. Não há muito a fazer, quando cheguei aqui tinha pouca experiência e consegui adaptar-me. O Seba era mais do que um jogador, era uma referência, manteve-se aqui num momento difícil e foi sempre um exemplo, todos sentem a falta dele em todos os aspetos», reconheceu, lembrando a importância de ter 11 jogadores até ao final do jogo, em alusão à expulsão de St. Juste na final da Taça de Portugal 2023/24, perdida para o FC Porto.

«São coisas diferentes, fechámos uma temporada que foi boa, mas não ganhámos a Taça de Portugal. A única coisa que retirámos desse jogo é que é importante ter 11 jogadores até ao fim, porque com 11 conseguimos discutir os jogos até ao fim», referiu, abordando também Vítor Bruno e do que pode vir aí nos azuis e brancos.

«É difícil um treinador chegar lá [FC Porto] e mudar tudo. Tenho a certeza de que com tantos anos a trabalharem juntos [Vítor Bruno e Sérgio Conceição] há muitas coisas que se mantêm idênticas, como a identidade, a agressividade e a forma de encarar a competição. Têm jogadores com características diferentes, podem atacar de maneiras diferentes, é uma equipa que vai ter o cunho do treinador, cada vez mais. Não sabemos o que vai acontecer na Supertaça, mas o Nico [González], com a qualidade que tem e a chegada que tem, acho que é um ponto diferente para a equipa do FC Porto», observou.

Amorim falou também dos reforços, Vladan Kovacevic e Zeno Debast, bem como do plantel que tem à disposição. «Estão mais que preparados, são experientes, o Kovacevic com características importantes para a nossa equipa e o Debast, se já achava que ele era muito bom jogador, estou muito satisfeito com o scouting porque contratámos um bom miúdo. Mais do que entradas, é precaver as saídas e não deixar sair ninguém, por mim fechava já, mas vamos ter um mês para sofrer», apontou.