Ruben Amorim, em declarações à flash-interview da Sport TV, após a goleada por 4-0 do Sporting diante do Gil Vicente, a contar para a 29ª jornada da Liga:

«Agradecemos a todos os adeptos, foi uma vitória competente, entrámos numa velocidade grande, resolvemos o jogo cedo e conseguimos gerir as peças. Ainda temos algumas batalhas, esta conseguimos que corresse bem, acho que o Gil Vicente foi mais agressivo que nós. Com tantas mudanças tão cedo, tínhamos os pés preferenciais trocados nos corredores, mesmo o Esgaio jogando bem na esquerda.

Tivemos sempre o jogo controlado, tirando a oportunidade do Gil Vicente no fim. Sabíamos que o Félix Correia ia entrar, o Esgaio recebia sempre as bolas um pouco descoberto e o meio estava muito fechado, era importante cada um ter os pés certos no lado certo. Aproveitámos a vantagem no encontro para experimentar coisas. É inacreditável o barulho, a alegria das pessoas, o jogo ajudou muito, toda a gente a festejar durante 60 minutos porque resolvemos cedo. Claro que é importante estar em primeiro e agora todos tem de voltar para casa e depois voltarmos todos para Famalicão.

Somos muito melhores que no ano passado, não houve tantas mudanças como houve na última época, perdemos muitos jogos no início do ano passado, fomos também eliminados pelo Varzim e tudo isso contribuiu para o mau momento do ano passado. Nada esta feito, agora tenho um sentimento diferente do que tinha na altura, mas o futebol muda muito rápido. Nós acreditamos ainda que podemos ganhar o campeonato, não interessa o que os outros pensam, o bom nisso é que acreditamos muito mais que podemos ganhar, há muito a fazer mas estamos mais perto».