Rafael Pontelo já foi contratado, mas o Sporting não quer ficar por aqui e, revelou Ruben Amorim, tentou a contratação de outro futebolista.

No entanto, apesar do «namoro» de muito tempo, o jogador em questão, cuja identidade não foi revelada, acabou por ir para outro clube, confessou o treinador dos leões.

«Queremos certos alvos, até posso dizer: já houve um jogador que tentámos há muito tempo e agora foi para outro clube. E agora vocês vão tentar descobrir quem é. E nós agora vamos tentar fazer todo o trabalho outra vez», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Tondela.

«O importante é que toda a gente aqui quer fazer o melhor pelo clube, queremos fortalecer o clube, mas não vamos cometer os mesmos erros do passado. Se não conseguirmos, vamos ter se safar-nos com o que temos. Digo apenas que tentámos muito um jogador, fizemos muito trabalho de casa, mas não o conseguimos», acrescentou.

Ainda sobre o mercado, Ruben Amorim reforçou que não quer perder nenhum jogador e defendeu que a recompensa de um treinador é ganhar títulos, não ver futebolistas a serem vendidos pelo valor da cláusula de rescisão.

«A recompensa do treinador é ganhar títulos, os jogadores é que jogam e a recompensa do treinador é ganhar títulos. Não quero que nenhum jogador saia. Volto a dizer, a grande recompensa do treinador é ganhar títulos, não ver jogadores saírem pela cláusula», garantiu.

«É sempre bom porque toda a gente vai na mesma direção: há que ganhar títulos, fazer crescer o clube e o dinheiro é que mexe com isso, porque dá para comprar jogadores. Quero muito que os meus jogadores se mantenham cá, o principal objetivo é ganhar jogos e ganha-se jogos com os melhores jogadores. Quero que todos fiquem», frisou.

A fechar a conferência, o técnico de 38 anos abriu ainda a porta à utilização de mais jogadores da formação: «Sim, depende das situações e da carência do plantel. O Travassos vai voltar a ser operado já estava a treinar connosco. Vejo o Afonso Moreira a poder jogar por nós, o Chico Lamba já o fez. Depende muito da sorte. Sinto estes jogadores mais preparados do que o Inácio quando começou a jogar. Só que tudo é diferente no Sporting, a equipa, a exigência, o que torna mais difícil para os jogadores da formação. Mas isso faz parte do crescimento do clube. Os Afonsos Moreiras, o próprio Rodrigo Ribeiro, que já jogou… estão prontos para jogar, têm é grandes jogadores à frente. Mas quando for preciso, têm de chegar-se à frente.»