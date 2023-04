Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Famalicão por 2-1 em Alvalade:

[O que é que o Sporting não pode levar desta época para a próxima? O que aprendeu com esta época e o que é que a sua teimosia, termo que usou, lhe permitiu aprender?]

«A teimosia foi a mesma do primeiro ano e a mesma do segundo. Não mudei de um ano para o outro. Obviamente vamos fazer a nossa avaliação. Acho que atingimos o número de golos do ano passado e isso revela que se num ano estamos a lutar pelo título com o mesmo número de golos, por mais que digam que foi a falta de golos que limitou a época, eu acho que houve coisas mais importantes que nos limitaram. Também perdemos jogadores importantes e não há como escondê-lo, mas isso não diz tudo. Houve jogos que dominámos, em que tivemos as nossas ocasiões e não sentimos falta dos jogadores. O que faltou foi consistência e eficácia. Consistência é o que temos de levar para a próxima época. Não posso fazer um balanço, porque ainda não acabou e não quero fazer.

O que posso dizer é que temos claramente pontos que não podemos levar para a próxima época. Não assentar o jogo, dividir muito o jogo, correr muito e mal. Há muita coisa em que temos de melhorar, mas também há muita coisa que fizemos bem. Não fazer deste jogo e desta exibição o resumo da época, porque a verdade é o contrário: os resultados não têm sido bons, mas temos crescido ao longo da época. Não foi um bom dia, agora vamos jogar com o Paços e é melhorar essa parte da exibição.