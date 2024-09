Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Lille no Estádio José Alvalade:

[Sobre a lesão de Gonçalo Inácio]

«Ainda não percebi bem. Falei com o Doutor e amanhã ainda vamos ver melhor. Ele diz que bateu com força com o pé no chão e que sentiu qualquer coisa.

O que mexeu com o plano tem a ver com as características. O Lille é uma equipa que faz muitos golos de bola parada e o Inácio é o melhor na bola parada. Isso criaria um problema se tivéssemos tido muitas bolas paradas contra. Mas em termos de ideia de jogo não mudou muito, porque passamos a vida a jogar da mesma maneira e isso ajuda nestes momentos porque não altera o plano de jogo.»