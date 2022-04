O treinador do Sporting, Ruben Amorim, na flash interview à Sport TV, após a derrota por 2-0 em Alvalade, com o Benfica:

«[O que não correu bem?] Praticamente tudo, apesar de termos iniciativa, foi um jogo desinspirado. Nos momentos que são precisos, sofremos um golo quando a bola está claramente controlado, no outro lado do campo. O Benfica jogou muito baixo à espera do nosso erro e faltou-nos inspiração no último passe, no cruzamento, nas bolas paradas. Tivemos imensas bolas paradas. Quando não há inspiração torna-se difícil. Mas houve transpiração dos jogadores, eles tentaram o máximo, é duro quando se perde, quanto a mim, a oportunidade de lutar por um título. Mas agora temos de levantar a cabeça, porque agora temos a Taça de Portugal e esse é o nosso foco.

[Mais mérito do Benfica ou demérito do Sporting?] É tudo junto. Estão ali adversários que defendem. Mesmo com muita gente é preciso saber defender, tiraram-nos alguma imaginação, na segunda parte tentámos criar superioridade nos corredores. Foi claramente um dia desinspirado da nossa equipa. Mas houve um esforço e quando eles dão tudo não há muito a dizer.

[Linhas baixas do Benfica] Obviamente têm jogadores rápidos e aproveitaram isso. Apanharam-se em vantagem muito cedo e depois tivemos de lutar contra isso: controlar as transições e arranjar soluções para ter uma equipa que defendida praticamente no último terço. Faz parte. O resultado ditou uma vitória do Benfica e a estratégia do treinador do Benfica foi melhor que a do treinador do Sporting. Temos uma prova para disputar na quinta feira e é isso que vamos fazer.

[Título está perdido?] Sim, temos de ir à final da Taça, fazer o máximo para isso, sabendo que vamos em desvantagem. É um momento duro da épcoa, duro para todos os sportinguistas, mas ainda temos a Taça de Portugal e lutar pelo segundo lugar que ainda não está fechado.

[Semana de decisões] Sem dúvida. É sinal de que o Sporting está nas fases decisivas das competições. Tudo pode mudar numa semana. É muito duro o dia de hoje mas quinta-feira podemos ter um dia bom, depende também de nós, sabendo que estamos em desvantagem, mas somos capazes de fazer melhor.

[FC Porto é um justo campeão?] Quando for matematicamente, todos os campeões são justos. Não ganhando, nada mais interessa. É seguir em frente, temos a Taça de Portugal.»