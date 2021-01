Depois da derrota com o Marítimo, para a Taça de Portugal, o Sporting volta a focar-se no campeonato e já esta sexta-feira recebe o Rio Ave, em Alvalade.

Os leões sabem que, independentemente do resultado, manterão a liderança da Liga, numa jornada em que há um clássico no Dragão entre FC Porto e Benfica. Para Ruben Amorim, no entanto, isso não dá maior conforto.

«O conforto é sempre o mesmo, queremos ganhar. Levamos isto jogo a jogo, não pensamos na vantagem que temos na classificação. Foi uma semana diferente porque já não estávamos habituados a perder, isso mexeu com o grupo. Mas fizemos a mesma preparação, estamos preparados para ganhar e os jogadores só precisam de se preocupar em ganhar», afirmou, aos jornalistas.

Com três baixas confirmadas por covid-19 – Luís Neto, Nuno Mendes e Sporar –, Amorim diz que Luiz Phellype ainda não será opção para o ataque, ele que recupera de uma lesão grave no joelho.

O treinador do emblema leonino explicou ainda a opção por Coates a avançado na partida frente ao Marítimo. O uruguaio foi lançado nos minutos finais nos Barreiros.

«Metemos o Coates porque é alto e íamos ter de bombear bolas. Não jogou de início porque tinha um prolema no joelho, sacrificou-se pela equipa. Não olhei tanto para a posição dele, olhei mais para as características individuais e para o que o jogo pedia.»