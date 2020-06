Rúben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o triunfo sobre o Paços de Ferreira por 1-0 em Alvalade:

[Onde estava este Jovane Cabral? É mão do treinador]

«Também é mão do departamento de performance, que melhorou a condição do Jovane, que vinha tendo lesões regularmente. O estilo de jogo dele enquadra-se bem na nossa ideia. Porque saímos muitas vezes, quase o jogo todo por trás. As equipas adversárias já sabem, tentam pressionar-nos e nós tentamos jogar com a velocidade.»

[Sobre o facto de Jovane ter batido o livre direto que deu a vitória. Foi uma opção circunstancial?]

«Já é um dos batedores. Esta semana esteve muito bem. Já sabíamos que tinha uma boa pancada na bola e que estava a bater muito bem. Se estou preparado para o perder? Estou preparado para tudo.»

«Maximiano? É claramente trabalho do Tiago e dos treinadores de guarda-redes. Bem mais confiante quando temos a bola. Gostei da forma como jogou com os pés, mesmo depois do erro de Guimarães.»

[Sobre o crescimento de Matheus Nunes]

«Penso que estava mais solto neste jogo, porque acho que contra o Guimarães pensou muito no que o treinador lhe disse para fazer [risos]. Hoje divertiu-se mais.»

[Sporting terminou o jogo com uma média de idades muito baixa. É uma mensagem?]

«Não é uma mensagem. É o plantel que temos. A pandemia mudou um pouco a forma como estávamos a ver o fim desta época e o começo de outra. Não interessa a idade. Quem mostrar mais qualidade é quem vai jogar.

[Sobre o regresso de Wendel e a importância de ter um jogador com as características dele]

«É um jogador de características únicas. A capacidade que ele ainda tem de aceleração mesmo sem treinos... Dá-nos um transporte diferente. O Battaglia, antes da lesão, também era muito conhecido por ter essa capacidade enorme, que vai voltar a ter. O Wendel dá-nos uma boa capaciddde de transporte. Mesmo quando ele está marcado, consegue tirar-nos um jogador da frente.»

[Sobre a lesão de Vietto]

«Temos de esperar. Vai sair a informação, mas parece-me que é capaz de durar um pouco. Faz-nos muita falta, é um jogador com experiência. Mas é a oportunidade para outros ganharem o lugar e ter minutos.»