O Sporting defronta neste domingo o Sp. Braga no Minho, naquele que será o último jogo de Ruben Amorim no comando técnico dos leões.

Em caso de vitória, os campeões nacionais chegam às 11 vitórias nos 11 primeiros jogos da Liga, e igualam o recorde do clube, o que amplia a carga simbólica desta partida.

«As duas coisas [último jogo e recorde] têm muita importância, mas igualar o recorde de sempre e termos a possibilidade de bater esse recorde é muito importante para nós. O mais importante é manter e aumentar a distância para os rivais. Obviamente que Braga sempre teve um significado muito grande para mim. Gostei muito de lá estar, também, e tive sorte nesse aspeto: apanhei sempre sítios muito bons. [O Sp. Braga] É um clube que me deu a oportunidade de iniciar a minha carreira ao mais alto nível e é algo engraçado», disse Amorim em conferência de imprensa.

O treinador dos leões garantiu ainda que a tensão que está a sentir antes do jogo nada tem a ver com o facto de ser o último no Sporting, mas sim com o desejo de vencer e aumentar a vantagem para um ou até para os dois rivais diretos na luta pelo título. Isto apesar de reconhecer a importância de deixar Portugal com a folha de registos ainda mais limpa e numa semana marcada pelo resultado histórico na Liga dos Campeões frente ao Manchester City. «Estou é stressado com o jogo. Queremos muito ganhar e eu e a equipa técnica queremos muito deixar a equipa com uma vitória e estou nervoso, como sempre, com isso. É o mesmo da semana passada. Terei tempo para sentir as coisas, mas muito focado no que temos de fazer numa jornada muito importante em que há um jogo entre Benfica e FC Porto em que podemos ganhar pontos a uma ou às duas equipas. Temos é de ganhar o jogo e vamos enfrentar uma equipa muito difícil», avisou.

O Sporting vai entrar em campo na «pedreira» mais fresco do que o rival minhoto, o que é uma vantagem. Amorim reconheceu isso, mas vincou que se não houver compromisso, isso acaba por ser diluído. «Em relação aos dois dias de descanso, faz toda a diferença. Poderá fazer a diferença no jogo, mas os jogadores do Sp. Braga já estão habituados, o treinador tem muita experiência e se nós não estivermos no máximo não se vai notar a diferença. Mas ter mais dois dias para preparar o jogo, mais dois dias de descanso… não há como dizer que não tem influência. Por isso é que estar na Liga dos Campeões é muito melhor do que estar na Liga Europa. Em todos os aspetos: quer financeiros, quer com estas fases em que há paragem FIFA e em que os clubes jogam à quinta e ao domingo. No ano passado aconteceu-nos a nós e sofremos muito», recordou.