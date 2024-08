Ruben Amorim, treinador do Sporting, na conferência de imprensa no Estádio Municipal de Aveiro, após a derrota na Supertaça, por 4-3, frente ao FC Porto:

«[O que diz neste momento aos adeptos?] Vamos trabalhar. É um dia difícil para todos, mas já vivemos estes momentos. Não há nada que possa dizer para os adeptos se sentirem melhor. Estamos todos a sofrer.»

«[O resultado é demérito do Sporting ou mérito do FC Porto?] É impossível não haver demérito numa equipa a ganhar 3-0 com o jogo controlado, mas há muito mérito do FC Porto. Fomos ingénuos, mas controlámos sempre o jogo.»

«[O Sporting tem muitos jovens. Vai ter algum cuidado especial com a equipa?] Este jogo vai ter algum impacto na preparação, nos adeptos e em toda a gente, e deve ter. Perder desta maneira tem de ter impacto, depende se levámos para o lado negativo ou positivo. Se forem para o campo tranquilos, as coisas vão aparecer. Isto é tão difícil hoje que vamos querer ganhar dois jogos de uma vez, marcar muitos golos. Mas temos é de ganhar um jogo e partir daí.»

«[Existiu um almoço entre presidentes antes da Supertaça e Ruben Amorim pediu à equipa que esperasse para entrega da Taça. Estes gestos fazem falta ao futebol português?] Já sinto o ambiente muito melhor, mas é difícil comentar isso agora, o ambiente está muito bom, o FC Porto ganhou e é dar os parabéns.»