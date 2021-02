Ruben Amorim teceu rasgados elogios a João Palhinha, após o empate a zeros no clássico diante do FC Porto. Instado na conferência de imprensa a recuperar palavras de Jorge Jesus de há quatro anos, que lamentou na altura ter lançado o médio (quando ainda era treinador do Sporting), também no Dragão, o técnico leonino destacou a evolução do jogador.

«Dei-lhe o guião da maturidade e da diferença de quatro anos. Jorge Jesus utilizou o Palhinha de há quatro anos, eu utilizo o Palhinha de agora. O mérito é do Palhinha, que cresceu desta forma. Eu digo ao Palhinha muitas vezes que ele é muito bom sem bola e com bola. Mais do que técnico-tático, eu meto na cabeça do Palhinha que ele é um jogador especial», afirmou Amorim, questionado sobre as palavras de Jesus, que na altura disse que se enganou no guião para o jogo ao lançar o médio.

«Nuno Mendes também acabou o jogo muito cansado e daqui por quatro anos será diferente. Mas será difícil até segurar quatro anos. Foi também um jogo difícil para o Tiago Tomás, mas é assim que ele vai crescer», acrescentou.