Ruben Amorim recebeu a distinção de treinador do mês da Liga e, com todo o seu staff atrás, afirmou que o prémio deve ser dedicado não só aos restantes elementos, mas sobretudo aos futebolistas do Sporting.

«Quero dedicar este prémio à minha equipa técnica, mas principalmente aos jogadores. Com o pouco tempo de treino que tivemos nestes meses, foram eles, muitas vezes, o treinador dentro do campo. Foram eles que mudaram os jogos quando estava mais complicado», declarou o treinador leonino.

Ruben Amorim concluiu que «os jogadores é que foram os treinadores do mês».