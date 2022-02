O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Famalicão (2-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

[Equipa esteve focada?] «Sim, sem dúvida. Não é por não termos um jogo tão fluído com a bola que significa eles tenham pensado no clássico [com o FC Porto]. Sabíamos que o jogo ia ser difícil e colocámos os melhores. Não vi ninguém a pensar no clássico, estamos de parabéns, mas podíamos ter sido melhores com a bola e no ataque. A vitória é justa e agora é descansar.

Sinceramente, somos justos vencedores, mas faltou-nos energia. O que eles precisam é de uma folga, já tinham pedido na semana passada. É a melhor forma de preparar o clássico, e aí vamos ter energia.

Teremos tempo para preparar o jogo com o FC Porto, toda a gente precisa de recarregar baterias. É um jogo muito importante, no ano passado fomos ao Dragão, continuámos com dez pontos e viu-se o que aconteceu no fim. Toda a gente precisa de recarregar energias. Sabemos da importância, sabemos do que significa ficar a nove pontos e em desvantagem no confronto direto e vamos ao Dragão para ganhar.

Nós jogamos de uma forma diferente do que no ano passado, e quando queremos arriscar mais na saída de bola podemos sofrer mais golos. A quantidade de jogo sobrecarrega os nossos jogadores, e isso é o mais normal no FC Porto e no Benfica. Com o Sp. Braga, por exemplo, tivemos azar, com o Santa Clara tivemos falta de jeito. São pormenores que fazem diferença, mas a equipa está muito melhor e vai ser muito melhor no futuro. Temos de ganhar jogos para manter o projeto e é isso que fazemos. Quando falta a energia voltamos um bocadinho ao ano passado, a saber sofrer. Para o ano seremos melhores.»