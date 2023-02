A transferência de Jovane Cabral do Sporting para o Valladolid, por empréstimo, caiu por terra depois da rejeição da FIFA e o extremo vai continuar nos leões. Este domingo, o treinador Ruben Amorim garantiu que Jovane é mais um no plantel e revelou mesmo que o cabo-verdiano jantou em sua casa e que o foco está nos verde e brancos.

«O que me transmitiram é que o Jovane poderia sair, porque para jogar mais, não deu, portanto vai ficar connosco, esta semana jantou em casa do treinador, está tudo bem, falei com ele e ele tem é de treinar bem. A partir de agora, o Jovane volta a ser um jogador da nossa equipa e se tiver de jogar, vai jogar», afirmou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, da 19.ª jornada da I Liga.

O Rio Ave-Sporting joga-se a partir das 21h15 de segunda-feira, em Vila do Conde. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.