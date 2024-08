Rúben Amorim, em conferência de imprensa, após a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Rio Ave, a contar para a primeira jornada da Liga:

«Nós sabiamos que no último jogo particular do Rio Ave tinha jogado o Clayton, acreditámos que ia jogar outra vez. É muito forte de cabeça e o Ousmane é o nosso central mais forte de cabeça, faz um bocadinho o papel do Seba [Coates]. O Clayton é muito forte a receber a bola, no contacto, no último jogo contra o Swansea eles jogaram assim.»