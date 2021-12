A conferência de imprensa era de antevisão ao jogo frente ao Boavista, mas Ruben Amorim foi, naturalmente, questionado sobre a alegada proposta do Leipzig para se mudar para a Alemanha.

O treinador do Sporting foi perentório na resposta: vai ficar em Alvalade.

«Já falei do meu futuro. Eu não recebo nada, o meu agente sabe que não vale a pena ligar-me. Como eu disse, aconteça o que acontecer vou ser treinador do Sporting esta época», garantiu.

«Depois nas férias o meu agente terá uma semana para me passar o que tem a passar. Mas volto a dizer, sou muito feliz no Sporting e aconteça o que acontecer vou ser treinador do Sporting», frisou.

