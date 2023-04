A conferência de imprensa do Sporting, que serviu de antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, girou em torno do futuro de Ruben Amorim no comando técnico dos leões.

O timoneiro verde e branco insistiu que a época está aquém das expectativas e apontou para um balanço no final da temporada.

«Em relação a ficar ou não, a única coisa que posso dizer é que, mesmo com renovação, sabemos como é o futebol e, como sou responsável da parte desportiva, falhámos até ao momento. E estamos a falhar redondamente. Há algo que, enquanto clube, temos de falar. Tenho de falar com as pessoas e apresentar as minhas explicações e assumir a minha responsabilidade. No fim, vamos ver o que é melhor para o clube. Mais nada do que isso. Não estou a dizer que vou sair ou não», vincou.

«Até pode ser o clube que chega a um ponto e diz: “Para o ano não vamos ter tanta margem com este treinador e vamos mudar”. Não sei. A única coisa que quis foi assumir as minhas responsabilidades e dizer que não atingimos os objetivos mínimos. Temos de conversar todos e faremos essa avaliação no final da época, independentemente da vontade do treinador, da direção e principalmente da renovação que foi feita. Não há instabilidade nenhuma no Sporting. O Sporting falhou os objetivos desportivos. Em relação aos outros objetivos: valorização de jogadores, a parte financeira está muito melhor… Tudo isso é uma forma de preparar na próxima época e é para isso que essas reuniões servem», acrescentou.

Amorim defendeu que não quer «estragar» o trabalho que realizou desde que está em Alvalade e assegurou que a vontade de continuar no cargo «não mudou».

«Assinei a renovação, está tudo escrito, sempre fui muito claro, ao contrário de outros treinadores. Perguntaram-me aqui sobre outros convites e fui sempre muito claro no que disse. Agora, não vou estragar o que fizemos aqui, mas temos de ter essa avaliação no fim, porque sei como são as coisas após uma época tão má. Teremos de ver que caminho queremos seguir. Não mudou nada na minha vontade. Simplesmente não quero estragar a relação que tenho. Obviamente que os adeptos não estão contentes comigo, mas não quero estragar todo o trabalho que fizemos. Fizemos um grande trabalho. Este ano, falhámos redondamente no aspeto desportivo e no nosso planeamento», rematou.