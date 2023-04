Recorrentemente elogiado quer por dirigentes do Sporting, quer além fronteiras, Ruben Amorim é visto por muitos com um dos treinadores da moda.

Apesar disso, o treinador dos leões garante que não se deixa deslumbrar com as palavras positivas que recebe e lembrou, usando como exemplo o caso de Roger Schmidt, com os estados de graça no futebol podem mudar de um momento para o outro.

«Acima de tudo, eu aprendo muito não só comigo mas com os outros. Ontem [terça-feira] houve um treinador que está a liderar o nosso campeonato e que era considerado por alguns como o novo Eriksson e ontem já era bastante mau», referiu a propósito do técnico do Benfica, que perdeu os últimos dois jogos.

«Não tenho ilusões nenhumas e, como jogador, já subi, já desci, já passei por momentos difíceis e a vida ensina-nos que as coisas mudam muito rápido. O que interessa é o dia de hoje. Como sou muito feliz aqui, não fico entusiasmado com essas coisas. Não tenho objetivos nenhuns. Quero apenas ganhar. (…) O resto deixo apenas para o futuro.»