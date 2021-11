Ruben Amorim já, por várias vezes, demonstrou vontade em ficar no Sporting por muitos anos. Esta semana, no entanto, o técnico leonino foi associado ao comando técnico do Manchester United.

Questionado sobre isso na véspera do jogo com o Borussia Dortmund, o jovem treinador desvalorizou o assunto e afirmou que o United devia contratar… o treinador do Ajax.

«United? Estamos a falar de rumores, o meu futuro está claro. Foram falados não sei quantos nomes, não dou grande importância. Se me permitem a opinião, o United devia levar o Ten Hag [treinador do Ajax] ainda esta semana. Era algo que me deixaria bastante contente», respondeu sorridente.