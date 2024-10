Ruben Amorim garantiu que vai esclarecer tudo acerca da iminente saída para o Manchester United após o jogo com o Estrela da Amadora.

Quando questionado sobre o ponto de situação de negócio, tendo em conta as palavras do diretor da INEOS, Dave Brailsford, que dava a transferência como fechada, enquanto o Sporting desmentiu a conclusão do processo, Amorim remeteu esclarecimentos para mais tarde.

«Sei que fizeram uma viagem para vir aqui falar sobre isso e é natural, mas vamos deixar isso para o fim do jogo. No fim do jogo falarei sobre todas essas questões. Agora, quero que a equipa – e eu também – se foque no jogo, que é o mais importante. Prometo que no fim do jogo irei falar sobre isso e ficará tudo mais esclarecido. Se falarmos agora, é mais uma desestabilização para o plantel. Agora, o foco é no jogo. Amanhã responderei a essas perguntas», garantiu.

«No fim do jogo vai ser tudo mais claro, neste momento o foco está no Estrela. Se faria tudo diferente? Não, porque eu não controlei nada da situação, não poderia ter feito nada diferente. No fim do jogo teremos tempo para aprofundar as questões todas», reforçou.

[em atualização]